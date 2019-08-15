Донецк, , 10:49 — REGNUM

Прокуратура ДНР возбудила уголовные дела против командиров ВСУ, которые подозреваются в причастности к августовским обстрелам Горловки и ряда населённых пунктов на юге страны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает 15 августа «Донецкое агентство новостей».

«Следственным управлением Генеральной прокуратуры ДНР возбуждено два уголовных дела в отношении командиров ВСУ Андрея Гнатова и Андрея Полякова», — рассказали в прокуратуре.

Правоохранители ДНР подозревают Полякова в том, что он отдал приказ боевикам 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ обстреливать Никитовский район Горловки, в результате чего были повреждены четыре дома, хозпостройки и здание школы №30.

По данным прокуратуры, Гнатов мог отдать приказ боевикам 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, которые нанесли удар по сёлам Коминтерново и Октябрь. В сумме в двух населённых пунктах повреждения получили десять домов.

Командиров боевиков подозревают в совершении преступления по статье «Террористический акт».

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки ВСУ девять раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 39 единиц боеприпасов. В результате повреждения получили пять домов в двух населённых пунктах республики.

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