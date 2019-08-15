Хабаровск, 15 августа 2019, 11:14 — REGNUM
В Хабаровске в связи с надвигающимся тайфуном, объявлено штормовое предупреждение, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Службы жизнеобеспечения приведены в повышенную готовность. Над Хабаровском «встретятся» тайфун «Лекима», который двигается со стороны Китая и тайфун «Кроса», идущий со стороны Японии.
Как сообщало ИА REGNUM, тайфуны принесут в Хабаровский край обильные ливни, которые ухудшат и без того критичную паводковую ситуацию. Уровень воды Амура может подняться выше отметки 6,8 метра, ожидается подъём уровней воды в малых реках.