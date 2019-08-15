Каменск-Уральский, Свердловская область, 15 августа 2019, 10:36 — REGNUM
В Свердловской области в селе Покровское на улице Ленина произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека, а ещё четыре получили травмы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.
По его информации, оба погибших — сотрудники полиции.
Предварительно установлено, что инспектор ГИБДД на своём мотоцикле пошёл на обгон другого мотоциклиста и грузовой машины, после чего столкнулся со встречным автомобилем ГАЗ.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.