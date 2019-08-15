Каменск-Уральский, Свердловская область, , 10:36 — REGNUM

В Свердловской области в селе Покровское на улице Ленина произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека, а ещё четыре получили травмы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.

По его информации, оба погибших — сотрудники полиции.

Предварительно установлено, что инспектор ГИБДД на своём мотоцикле пошёл на обгон другого мотоциклиста и грузовой машины, после чего столкнулся со встречным автомобилем ГАЗ.

«От сильного удара первый мотоцикл отбросило на второй. Полицейский и его пассажирка, сотрудница дежурной части отдела полиции №24, от полученных несовместимых с жизнью травм, скончались на месте. Другому мотоциклисту 1985 года рождения и водителю ГАЗ оказана помощь прибывшей бригадой медиков. Пассажиры грузовой машины, мальчик 2006 года рождения и девочка 2014 года рождения, доставлялись в больницу, госпитализация им не потребовалась», — сообщил Валерий Горелых.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.