Ивдель, Свердловская область, , 10:30 — REGNUM

На севере Свердловской области вынуждены временно приостановить поиски мужчины и маленького ребёнка, утонувших в реке Лозьве. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Причина — в погодных условиях. Из-за сильных дождей в реке сильно поднялась вода, поэтому нужно дождаться, пока её уровень спадёт. После этого группа продолжит поиски.

Напомним, 31 июля мать с тремя детьми и её знакомый отправились по реке Лозьве из посёлка Вижай в посёлок Ушма. 1 августа лодку нашли перевёрнутой. Спасатели смогли отыскать тело женщины и её двоих детей. Погибшие принадлежат к народу манси.

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