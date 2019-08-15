Раменское, Московская область, , 10:30 — REGNUM

Устройства регистрации полётных параметров Airbus A-321, аварийно севшего в Подмосковье, не пострадали. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Бортовые самописцы не получили повреждений, их передадут в Межгосударственный авиационный комитет для расшифровки и расследования обстоятельств ЧП.

Лайнер, вылетевший из московского аэропорта «Жуковский» в Симферополь утром 15 августа, совершил жёсткую посадку после пожара в двигателе. На взлете самолет попал в стаю птиц, он провел в воздухе всего минуту и пропал с экранов радаров.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту жёсткой посадки лайнера Следственный комитет возбудил уголовное дело. Из 226 пассажиров, находившихся на борту, пострадали 23 человека.

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