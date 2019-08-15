Петропавловск-Камчатский, , 10:22 — REGNUM

К Камчатке приближается Тихоокеанский циклон, который принесёт обильные осадки и сильный ветер. В регионе объявлено штормовое предупреждение, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Под влияние циклона попадут 4 района края. В Алеутском и Усть-Камчатском районах ветер достигнет 20 м/сек. В Карагинском и Олюторском районах прогнозируется усиление ветра до 22 м/сек.

Региональное управление МЧС предупредило муниципальные и краевые власти о готовности к возникновению ЧС. Населению рекомендовано без крайней необходимости не покидать границы населённых пунктов, воздержаться от вождения автомобилей.

Туристическим группам рекомендовано отменить выходы на маршруты за пределы населённых пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, большая вода топит Дальний Восток. К обильному паводку на Амуре добавились тайфуны «Лекима» и «Кросс», несущие резкое ухудшение погодных условий, обильные ливни.