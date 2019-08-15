Симферополь, 15 августа 2019, 10:16 — REGNUM
В аэропорту Симферополя создали оперативный штаб, который встретит пассажиров самолёта А-321, совершившего накануне аварийную посадку в Подмосковье. Об этом 15 августа ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Росавиации.
По данным пресс-службы международного аэропорта Симферополь, на текущий момент прибытие рейса ожидается в 11:15, однако время прилёта может измениться.
Как сообщало ИА REGNUM, утром 15 августа Airbus A-321, поднявшийся в воздух с аэродрома «Жуковский», вскоре после взлёта совершил жёсткую посадку в Раменском районе Подмосковья. По предварительным данным, в двигатель попали птицы.
На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, сообщается о 23 пострадавших.
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