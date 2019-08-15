Владивосток, , 10:20 — REGNUM

Для предупреждения и устранения последствий тайфуна «Кроса» в Приморье и паводков в нескольких регионах Дальнего Востока сводные отряды Восточного военного округа приведены в повышенную готовность, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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В общем составе сводных отрядов почти одна тысяча военных и 250 единиц различной техники.

Военные готовы в любой момент приступить к выполнению команд в Хабаровском районе, в Бикинском, Комсомольске-на-Амуре, Монгохтинском, Белогорском, Благовещенском, Биробиджанском и Бабстовском гарнизонах.

Отряды оснащены экскаваторами, грейдерами бульдозерами и другой спецтехникой.

Как сообщало ИА REGNUM, четыре дальневосточных региона во власти стихии — подтоплены населённые пункты, сельхозземли, размыты дороги. В Приморье уже дошёл тайфун «Кроса». Спасатели предупреждают о серьёзности ситуации.