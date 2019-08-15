Пермь, , 10:16 — REGNUM

В Перми утром 15 августа в Индустриальном районе произошла авария с участием корпоративного автобуса и трамвая, который следовал по маршруту № 11. По предварительным данным пострадали пять пассажиров электротранспорта, сообщают СМИ.

ДТП произошло на перекрёстке Свиязева и шоссе Космонавтов. Есть информация о двух версиях: у автобуса отказали тормоза и водитель автобуса не справился с управлением при повороте, отмечает портал 59.ru.

Читайте ранее в этом сюжете: В Перми стало меньше аварий на трамвайных путях