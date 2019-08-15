Красногорск, , 10:16 — REGNUM

Из пассажирского самолёта Airbus A-321, который из-за загоревшегося двигателя был вынужден совершить жёсткую посадку прямо в поле рядом с подмосковным Жуковским, произошла утечка топлива. По данным экстренных служб, в настоящее время она устранена.

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При этом уточняется, что всего могло вытечь до одной тонны горючего. По данным источника ТАСС, из 16 тонн, которыми был заправлен лайнер, самолёт израсходовал всего 500 литров. Напомним, после взлёта в воздухе Airbus находился всего одну минуту.

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Как сообщало ИА REGNUM, самолёт Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» с 226 пассажирами на борту совершил жёсткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. Во время взлёта лайнер, следовавший из Москвы в Симферополь, столкнулся со стаей чаек. Из-за попадания птиц в двигатель произошло возгорание. По последним данным, в результате ЧП пострадали 23 человека.