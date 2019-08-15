Раменское, Московская область, , 10:13 — REGNUM

Пилотов «Уральских авиалиний», управлявших аварийно севшим лайнером А321, отстранили от полётов. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Экипаж не будет участвовать в полетах, пока идет проверка по факту жёсткой посадки в Московской области. Это является обычной практикой, пояснили в авиакомпании.

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Лайнер Airbus A-321, вылетевший из столичного аэропорта «Жуковский» в Симферополь утром 15 августа, попал в стаю птиц, что привело к пожару в двигателей. Пилоты посадили самолет в кукурузном поле. На борту находились 226 пассажиров, пострадали, по последним данным, 23 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, лайнер провел в воздухе минуту, а затем пропал с радаров. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

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