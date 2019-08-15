Красноярск, , 10:12 — REGNUM

В Красноярском крае, где на сегодняшний день, 15 августа, горит более одного миллиона гектаров леса, начата работа по установке причин возникновения лесных пожаров. Как поясняет региональное ГУ МЧС РФ, одна из таких групп работает в Богучанском районе.

Следователями, оперативниками экономической безопасности, экспертами и представителями лесноохраны отрабатываются, в том числе, версии умышленных поджогов с целью сокрытия криминальных порубок.

«Следователи и эксперты работают на местах происшествий, представители МЧС в соответствии с действующими методиками определяют источники и причины возгорания, оперативник УЭБиПК устанавливают свидетелей возникших пожаров, а также лиц, возможно причастных к случившемуся», — отмечают спасатели.

Напомним, по данным МБУ «Авиалесохрана», на 15 августа в Красноярском крае не будет потушен 41 пожар на площади 1 001 785 га. Все очаги находятся в труднодоступной местности и приказ Минприроды РФ позволяет «закрывать» их решением чрезвычайных комиссий.

Читайте также: За сутки площадь горящих лесов в России сократилась