Токио, 15 августа 2019, 10:15 — REGNUM
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сегодня, 15 августа, сообщает Главное метеорологическое агентство Японии.
Колебания земной поверхности были зафиксированы на северо-востоке страны, в префектуре Аомори и соседних областях. Очаг залегал на глубине 90 км.
Пока информации о пострадавших не поступало.
По данным телерадиокомпании NHK, угрозы цунами нет.
Напомним, 4 августа в Японии было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2.
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