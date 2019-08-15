Токио, , 10:15 — REGNUM

В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сегодня, 15 августа, сообщает Главное метеорологическое агентство Японии.

Колебания земной поверхности были зафиксированы на северо-востоке страны, в префектуре Аомори и соседних областях. Очаг залегал на глубине 90 км.

Пока информации о пострадавших не поступало.

По данным телерадиокомпании NHK, угрозы цунами нет.

Напомним, 4 августа в Японии было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2.

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