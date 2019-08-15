Москва, , 10:09 — REGNUM

Состояние пострадавших пассажиров после аварийной посадки самолета Airbus A-321 «Уральских авиалиний» в Московской области оценивается как средней тяжести, близкое к удовлетворительному. Об этом 15 августа сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

Отмечается, что ситуация с оказанием медпомощи пострадавшим находится под личным контролем министра здравоохранения Вероники Скворцовой.

Читайте также: Появились кадры с места жёсткого приземления А-321 на кукурузном поле

Как сообщало ИА REGNUM, утром 15 августа Airbus A-321, поднявшийся в воздух с аэродрома «Жуковский», совершил жёсткую посадку на кукурузном поле в Раменском районе Подмосковья спустя минуту после взлёта. Причина ЧП — попадание птиц в двигатели.

В этот момент на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. По предварительным данным, пострадали 23 человека.

Читайте также: Пассажирский самолёт совершил жёсткую посадку в Подмосковье: все новости