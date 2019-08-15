Уфа, , 10:02 — REGNUM

Двое подростков пострадали в результате ДТП под Уфой, 15 августа сообщает «Комсомольская правда Уфа».

Столкновение грузовика «Shaanxi» с мопедом, на котором ехали двое подростков, произошло 14 августа вечером на улице Шоссейная в селе Булгаково.

По предварительным данным, 33-летний водитель грузовика, при повороте, не уступил дорогу мопеду, который двигался ему навстречу. В результате произошло столкновение.

15-летний мальчик и 13-летняя девочка с травмами доставлены в больницу.

Напомним, что всего 14 августа в Башкирии произошло 15 ДТП, в которых один человек погиб, а 22 человека получили травмы разной степени тяжести.