Екатеринбург, 15 августа 2019, 10:02 — REGNUM
В Екатеринбурге завершился заключительный этап опрессовок перед предстоящим отопительным сезоном. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Екатеринбургской теплосетевой компании» (ЕТК).
По итогам испытаний трубопроводов выявлено 31 повреждение и ремонтные бригады уже приступили к их устранению.
Напомним, что третий этап опрессовок проходил в Екатеринбурге с 23:00 (по местному времени) 12 августа и завершился в шесть утра 15 августа.
Как сообщало ИА REGNUM, во время проведения испытаний произошло три прорыва трубопровода, в результате которых вода из-под земли выходила на поверхность. В результате аварий пострадало имущество граждан, в частотности были повреждены автомобили и разбиты окна в квартирах.
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