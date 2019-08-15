Екатеринбург, , 10:02 — REGNUM

В Екатеринбурге завершился заключительный этап опрессовок перед предстоящим отопительным сезоном. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Екатеринбургской теплосетевой компании» (ЕТК).

По итогам испытаний трубопроводов выявлено 31 повреждение и ремонтные бригады уже приступили к их устранению.

Напомним, что третий этап опрессовок проходил в Екатеринбурге с 23:00 (по местному времени) 12 августа и завершился в шесть утра 15 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, во время проведения испытаний произошло три прорыва трубопровода, в результате которых вода из-под земли выходила на поверхность. В результате аварий пострадало имущество граждан, в частотности были повреждены автомобили и разбиты окна в квартирах.

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«Все объекты теплоснабжения застрахованы, ущерб владельцам будет возмещен», — уточнили в пресс-службе ЕТК.

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