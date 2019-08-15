Тбилиси, , 09:59 — REGNUM

Спасатели обнаружили на горе Тетнульди в Самегрело — Земо Сванети на западе Грузии тела двух пропавших туристок из Белоруссии, передает 15 августа «Первый канал грузинского телевидения».

В службе по управлению чрезвычайными ситуациями министерства внутренних дел Грузии добавили, что третья потерявшая туристка получила травму — её состояние оценивается как тяжелое. В настоящее время спасатели доставляют раненную и тела погибших в Местию.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 14 августа в центр оперативного управления неотложной помощи МВД Грузии поступило сообщение о пропаже трех туристок из Белоруссии. Женщины возвращались на туристическую базу в составе группы альпинистов и потерялись на горе Тетнульди.

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