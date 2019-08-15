Соледар, ДНР, , 10:04 — REGNUM

За минувшие сутки ВСУ девять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 39 единиц боеприпасов, сообщили 15 августа в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском направлении украинские формирования выпустили девять мин калибра 82 мм, применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

На донецком направлении ВСУ выпустили десять мин калибра 120 мм, использовали гранатомёты и крупнокалиберное стрелковое оружие.

На мариупольском направлении зафиксировано использование крупнокалиберных пулемётов со стороны украинских силовиков.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Зайцево, Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Новоласпы, Докучаевск, Ленинское, Коминтерново, Саханка», — сказано в сообщении.

В посёлке шахты имени Гагарина была повреждена крыша жилого дома. По уточнённой информации, в ходе обстрелов посёлка Зайцево три дома получили повреждения, один полностью сгорел.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевики ВСУ подвергли обстрелу из 82-м миномёта и пулемётов посёлок Зайцево, в котором помимо домов повреждения получила линия электропередачи.

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