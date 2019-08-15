Соледар, ДНР, 15 августа 2019, 10:04 — REGNUM
За минувшие сутки ВСУ девять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 39 единиц боеприпасов, сообщили 15 августа в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском направлении украинские формирования выпустили девять мин калибра 82 мм, применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.
На донецком направлении ВСУ выпустили десять мин калибра 120 мм, использовали гранатомёты и крупнокалиберное стрелковое оружие.
На мариупольском направлении зафиксировано использование крупнокалиберных пулемётов со стороны украинских силовиков.
В посёлке шахты имени Гагарина была повреждена крыша жилого дома. По уточнённой информации, в ходе обстрелов посёлка Зайцево три дома получили повреждения, один полностью сгорел.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевики ВСУ подвергли обстрелу из 82-м миномёта и пулемётов посёлок Зайцево, в котором помимо домов повреждения получила линия электропередачи.
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