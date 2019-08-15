Жуковский, Московская область, , 09:53 — REGNUM

В социальных сетях пассажиры совершившего жёсткую посадку самолёта Airbus A321, летевшего из подмосковного Жуковского в Симферополь, выкладывают фотографии и видео с места происшествия. На кадрах видно, как лайнер лежит на брюхе в поле, а люди пытаются найти своих близких и утерянные в спешке телефоны и вещи.

Видео опубликовано: Editors Editors

Читайте также: При жёсткой посадке самолёта в Подмосковье пострадали десять человек

По последним данным Минздрава РФ, в результате аварийной посадки воздушного судна пострадали 23 человек, включая пять детей в возрасте от двух до девяти лет. Они госпитализированы. Всего в самолёте находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.

Виде опубликовано: Весьма Today

Также в сюжете: Названа причина жёсткой посадки самолёта Airbus в Подмосковье

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл сегодня утром, 15 августа. В подмосковном Жуковском. Срезу после взлёта экипаж сообщил о проблемах с двигателем. Стало известно, что лайнер столкнулся со стаей чаек. Из-за попадания птиц в двигатель, он загорелся. Затем отказал и второй. Самолёт удалось посадить в поле без шасси.

Читайте ранее в этом сюжете: Число пострадавших при жёсткой посадке А-321 возросло до 23