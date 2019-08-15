Славянск-на-Кубани, Краснодарский край, , 09:46 — REGNUM

Три человека погибли в результате автоаварии в Славянском районе Краснодарского края вечером 14 августа. По информации МВД, авария произошла около 21:00 в станице Петровской.

Как предварительно установлено, 43-летний водитель автомобиля Dodge, двигаясь по улице Котовского, не справился с управлением, съехал с дороги, в результате автомобиль перевернулся. В результате три пассажира, находившиеся в салоне, погибли на месте. Водитель получил травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Мостовском районе края столкнулись два автомобиля, в результате пострадали пять человек.

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