Хабаровск, , 09:42 — REGNUM

Сильные ливни пройдут в южных и центральных районах Хабаровского края 16 и 17 августа. Их принесут в регион остатки тайфуна «Лекима». Ожидаются ЧС на объектах транспорта, энергетики и ЖКХ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Б. Щербаков. Михайловское перед грозой

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Вместе с ливнями ожидается сильный ветер — 17 — 22 м/сек. Возможны обрывы линий электропередач, падение деревьев и слабо укрепленных конструкций.

МЧС РФ по Хабаровскому краю предупредило водителей о необходимости воздержаться по возможности от поездок — видимость на дорогах будет крайне низкая.

Особую обеспокоенность у властей и спасателей вызывает возможный подъём уровня воды в малых реках края.

Как сообщало ИА REGNUM, пик паводка смещается из ЕАО к Хабаровскому краю. Уровень Амура у Хабаровска достиг сегодня, 15 августа, отметки 571 см. Пик большой воды ожидают 19 августа — уровень у столицы региона достигнет 6,8 метра.