Карпинск, Свердловская область, , 09:35 — REGNUM

Жителя Карпинска (Свердловская область) Сергея К. осудили после нападения на сотрудника Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Карпинский городской суд дал подсудимому 2 года 4 месяца лишения свободы, которые ему придётся отбыть в колонии строгого режима.

Инцидент произошёл в октябре 2018 года. Сергей К. не платил алименты на содержание своего ребёнка. К неплательщику пришли судебные приставы, но гражданин встретил гостей в пьяном виде и устроил дебош. На помощь были вызваны сотрудники Росгвардии, одного из которых преступник дважды ударил по голове.

Напомним, в Башкирии подозревают местного жителя в убийстве своей сожительницы — многодетной матери — из-за алиментов. Тело убитой обнаружили после трёхнедельных поисков.

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