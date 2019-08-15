Москва, , 09:33 — REGNUM

Частный самолет совершил аварийную посадку в московском «Шереметьево» после отказа гидросистемы. Пострадавших нет, сообщает 15 августа ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

На борту самолета, принадлежащего компании Global Jet, находились четыре пассажира и три члена экипажа. Воздушное судно следовало из Москвы в Самару.

К месту посадки направлены автоцистерны. Как ранее сообщало ИА REGNUM, экипаж запросил посадку вскоре после взлёта.

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