Москва, , 09:24 — REGNUM

Самолет рейса Москва — Самара готовится к аварийной посадке в аэропорту «Шереметьево», сообщает 15 августа ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«По предварительной информации, на борту отказала гидросистема», — сказал источник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Москвы в Симферополь, совершил экстренную посадку в Подмосковье, в поле недалеко от деревни Рыбаки Раменского городского округа.

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