Хабаровск, , 09:26 — REGNUM

Амурский паводок наносит серьезный ущерб сельскому хозяйству Хабаровского края. От большой воды уже пострадали основные сельхозрайоны — Хабаровский и имени Лазо. Подтоплено более 12,5 тыс. гектаров пашни, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Аграрии края сообщают о затоплении сенокосов, пастбищ. В правительстве края обещают помочь аграриям правильно оформить все документы для возмещения ущерба. Самостоятельно региону с такой задачей не справиться, помощь планируется попросить у Минсельхоза РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае ухудшается паводковая ситуация. Пик паводка у Хабаровска придётся на 19 августа, уровень Амура у краевой столицы может достичь 6,8 метра.