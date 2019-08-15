Екатеринбург, , 09:22 — REGNUM

31 повреждения в трубах обнаружили специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании по итогам опрессовок. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В период опрессовок вода вышла на поверхность на Сиреневом бульваре, ул. Куйбышева и в переулке Трамвайном. Не обошлось и без урона имуществу: ущерб был нанесён двум автомобилям и жилому дому, где фонтан разбил окна. Весь урон будет возмещён хозяевам имущества.

Напомним, 12 августа 2019 года в Екатеринбурге стартовал третий этап опрессовок. Он завершит подготовку к отопительному сезону в городе.

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