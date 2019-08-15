Анкара, , 09:39 — REGNUM

Правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» трех членов Рабочей партии Курдистана во время спецоперации на востоке страны, об этом 15 августа сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперация проходила при участии сил жандармерии в районе Кагизман в регионе Мадур, провинции Ерзурум.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению не только к ликвидированному противнику, а также попавшемуся в плен или сдавшемуся добровольно.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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