Красногорск, , 09:16 — REGNUM

Руководитель Росавиации Александр Нерадько выехал в аэропорт «Жуковский», где произошло ЧП с самолётом. Об этом сообщили на сайте ведомства.

«Для расследования обстоятельств и причин авиационного происшествия сформирована специальная комиссия, в состав которой входят представители Росавиации. Руководитель Росавиации Александр Нерадько выехал в аэропорт «Жуковский», — говорится в информации.

Указано, что в аэропортах «Жуковский» и «Симферополь» сформированы оперативные штабы.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа самолёт, следовавший из подмосковного аэропорта в Крым, вынужден был вернуться из-за возгорания двигателей, в которые попали птицы.