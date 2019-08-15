Красноярск, , 09:15 — REGNUM

В больницах остаются шесть пострадавших при взрывах на военном складе под Ачинском Красноярского края, об этом 15 августа сообщила официальный представитель регионального Минздрава Зоя Масленникова.

«Выписаны два человека из восьми госпитализированных. В cтационарах остаётся шесть пострадавших», — сказала РИА Новости Масленникова.

Как сообщало ИА REGNUM, при первой волне взрывов 5 августа на месте погиб один человек, еще шестеро были доставлены в больницы, еще восьмерым госпитализация не потребовалась. Подрывы произошли вновь 9 августа во время работ по разминированию и уничтожению боеприпасов. Всего из-за серии взрывов пострадали 40 человек.

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