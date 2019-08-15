Жуковский, Московская область, , 09:11 — REGNUM

Экипаж самолёта А-321 действовал слаженно во время эвакуации пассажиров. Такая оценка содержится в официальном комментарии Росавиации после ЧП.

«Кабинный экипаж слаженно организовал и осуществил эвакуацию всех пассажиров по аварийным надувным трапам. Пострадавшие пассажиры были оперативно доставлены в медучреждение города Жуковского. Остальные пассажиры самолета на автобусах доставлены в аэропорт «Жуковский», — говорится в информации.

Также названа причина происшествия — попадание самолёта в стаю чаек.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа самолёт «Уральских авиалиний», следовавший в Симферополь, был вынужден вернуться в аэропорт отбытия и совершить жёсткую посадку.