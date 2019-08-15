Иркутск, , 09:11 — REGNUM

Обнадёживающую информацию озвучили сегодня, 15 августа, власти Иркутской области в связи с масштабными природными пожарами. Из неё следует, что за последние сутки региону удалось значительно сократить площадь пожаров-отказников (возгораний, которые решениями комиссий по ЧС решено не тушить в силу экономической нецелесообразности), передаёт корреспондент ИА REGNUM

«В зоне контроля закрыты 64 очага общей площадью 580 618 га, в том числе 582 508 га, покрытых лесом. За сутки количество возгораний уменьшилось на восемь, площадь — на 97 231 га», — сказано в официальной информации иркутского правительства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 13 августа в Приангарье не стали тушить 72 пожара общей площадью 675 569 га, в том числе 616 462 га, покрытых лесом.

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