Жуковский, Московская область, , 09:06 — REGNUM

Росавиация прокомментировала жёсткую посадку самолёта в аэропорту «Жуковский» в Подмосковье и назвала причину происшествия. Сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.

Чайка

«На взлёте, после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолёт столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе», — говорится в информации.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт «Уральских авиалиний» совершил жёсткую посадку в Подмосковье, в результате которой, по предварительным данным, пострадали десять человек.