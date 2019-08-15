Нейпьидо, 15 августа 2019, 09:25 — REGNUM
Этнические повстанцы совершили новую серию нападений на севере Мьянмы в четверг, 15 августа, убив по крайней мере одного гражданского сотрудника в элитном военном колледже. Об этом, как передает агентство Reuters, сказал представитель вооруженных сил страны.
Военный представитель Тун Тун Ньи рассказал журналистам, что инциденты произошли в штате западный Шан. По его словам, боевые действия в настоящее время продолжаются в поселке Наунг Чо около виадука Гоктейк, популярного туристического объекта.
Военные Мьянмы часто вступают в столкновения с повстанцами, которые борются за большую автономию для этнических меньшинств.
Напомним, гражданская война в многонациональном государстве Мьянма не прекращается с 1948 года.