Жуковский, Московская область, , 08:57 — REGNUM

Загоревшийся двигатель самолета «А-321» «Уральских авиалиний» отвалился при аварийной посадке, сам борт не загорелся. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах Московской области.

«Двигатель, загоревшийся после вылета (самолета) в Симферополь, при посадке отвалился на три метра, он дымится, его заливают пеной», — сказал источник.

По словам собеседника издания, экипаж лайнера смог посадить воздушное судно на брюхо в чистом поле вблизи деревни Рыбаки, что в 3−5 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта «Жуковский».

Как сообщало ИА REGNUM, лайнер 15 августа вылетел из подмосковного аэропорта «Жуковский» в Симферополь, но был вынужден вернуться назад и приземлиться на поле.

По предварительным данным, в оба двигателя самолета попали птицы. В момент происшествия на борту лайнера находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. По предварительным данным, пострадали десять человек. По факту аварийной посадки возбуждено самолета уголовное дело.

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