Багдад, , 08:57 — REGNUM

Силы безопасности Ирака ликвидировали 10 боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Анбар, об этом 14 августа сообщает Kurdistan.ru.

Иракская армия и «Аль-Хашд аш-Шааби» Tasnimnews.com

Спецоперация проходила в пустынных районах региона, помимо уничтоженных, еще 5 террористов были захвачены в плен. Удары авиации также уничтожили укрытия бандитов.

Напомним, боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжают оказывать активное сопротивление властям Ирака, несмотря на то, что последние еще в декабре 2017 года объявили о полной победе над террористами.

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