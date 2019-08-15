Уфа, , 08:52 — REGNUM

Не смогли приземлиться в Уфе из-за тумана четыре рейса, 15 августа сообщает пресс-служба уфимского аэропорта.

Самолет (cc) confused_me

Воздушные суда авиакомпаний «Ред вингз» (Даламан — Уфа), «Смартавиа» (Санкт-Петербург — Уфа), «Победа» (Москва — Уфа), «Ютэйр» (Нижневартовск — Уфа) отправлены на запасные аэродромы в Челябинск, Нижнекамск и Казань.

Кроме этого, задержаны рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Даламан. Задержка произошла из-за позднего прибытия самолетов в Уфу.

Уфимский аэропорт работает в штатном режиме. Авиационные правила выполняются в полном объеме. Остальные рейсы вылетают по расписанию.