Хабаровск, , 08:54 — REGNUM

Пограничный пункт пропуска в КНР отбуксировали от речного вокзала Хабаровска к острову Большой Уссурийский. Там он пробудет до окончания паводка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Дебаркадеры, находящиеся у речного вокзала Хабаровска и входящие в пункт пропуска через границу в Китай, отбуксируют из-за сильного подъема уровня Амура. Решение принято минтрансом региона и АО «Хабаровскводтранс» в целях безопасности. В период паводка нахождение дебаркадеров у вокзала может представлять угрозу для причальных сооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске ждут пик паводка 19 августа. Сегодня, 15 августа, уровень Амура у города достиг отметки 571 см, что на 113 см выше отметки «неблагоприятные явления».