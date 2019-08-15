Екатеринбург, , 08:56 — REGNUM

Экипаж экстренно севшего в Подмосковье лайнера следовал инструкции и чётко сработал. Об этом заявил 15 августа генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов.

Пилоты поступили так, как их учили, пояснил он. Перед аварийной посадкой они заглушили двигатели.

«Хорошо, что экипаж действовал правильно», — сказал Скуратов «Интерфаксу».

Подробнее: Пассажирский самолёт совершил жёсткую посадку в Подмосковье: все новости

Столкновение со стаей птиц глава авиакомпании назвал экстраординарным случаем, который происходит «раз в 50 лет». Скуратов также отметил действия бортпроводников, которые грамотно организовали эвакуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа самолет Airbus A-321 рейса «Москва — Симферополь» экстренно сел в Раменском районе Подмосковья после столкновения со стаей птиц. Всего на борту было 233 человека, травмы получили десять человек.

Читайте ранее в этом сюжете: После жёсткой посадки лайнера под Москвой возбуждено уголовное дело