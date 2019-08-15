Владивосток, , 08:53 — REGNUM

Синоптики прогнозируют ещё большее количество осадков на территории Приморского карая. Экстренное сообщение прервало телевещание в регионе. Тайфун «Кроса» утром, 15 августа обрушился на Японию в районе островов Сикоку и Кюсю. С акватории Японского моря стихия будет смещаться на северо-восток. Ураган уже накрыл юг Приморья. В ночь на 16 августа сильные ливни пройдут практически на всей территории Приморья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В телеобращении жителей края предупреждают о серьёзности последствий тайфуна «Кроса». Ожидаются очень сильные дожди с количеством 100−300 мм за 12 часов и менее, тропические ливни, штормовой ураганный ветер и грозы с количеством осадков 200 мм за 6 часов и менее.

«Кроса» уйдёт к вечеру 15 августа на северо-востоку и интенсивные дожди прогнозируют в западных районах и на восточном побережье.

Вероятен резкий подъём воды в реках, паводок, подтопления и разрушения дорог, мостов и отключение электроэнергии.

Уже подтоплено 115 придомовых территорий в населённых пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, регионы Дальнего Востока переживают несколько паводков — сложная обстановка в Хабаровском крае, где срочно строят дополнительные дамбы, в Амурской области, а Приморье ждёт уже четвертый за лето тайфун. «Кроса» меняет траекторию, и в зоне влияния оказываются новые районы края. Во Владивостоке круглосуточно работает штаб по ликвидации последствий паводка.