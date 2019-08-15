Екатеринбург, , 08:42 — REGNUM

Экипаж аварийно севшего в поле в Подмосковье лайнера «А-321» «Уральских авиалиний» настоящие герои, заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

«Экипаж уральской авиакомпании проявил фантастическое мастерство и выдержку, — написал Куйвашев. — Командир воздушного судна — екатеринбуржец Дамир Юсупов. Он и его команда спасли 233 жизни. Герои».

Как сообщало ИА REGNUM, лайнер 15 августа вылетел из подмосковного аэропорта «Жуковский» в Симферополь, но был вынужден вернуться назад из-за попадания птиц в два двигателя. При посадке воздушное судно выехало за пределы ВПП в кукурузное поле.

В этот момент на борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали десять человек, среди которых трое детей.

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