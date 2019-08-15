Москва, , 08:32 — REGNUM

Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после экстренного приземления пассажирского самолета в Подмосковье. Об этом сообщает 15 августа пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 УК РФ», — говорится в сообщении.

Жёсткую посадку в Раменском районе Подмосковья совершил Airbus A-321, поднявшийся в воздух с аэродрома «Жуковский». На месте работает следственно-оперативная группа, подробности происшествия устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, вынужденную посадку вскоре после взлёта лайнер совершил из-за попавших в двигатель птиц. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, несколько человек получили травмы.

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