Екатеринбург, , 08:24 — REGNUM

Самолет А-321 «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку на поле в Раменском районе Подмосковья без шасси, заявил 15 августа губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев «Некоторые пассажиры получили легкие травмы конечностей, так как самолет садился без шасси».

Глава региона отметил, что экипаж воздушного судна проявил фантастическое мастерство и выдержку.

Дамир Юсупов. Он и его команда спасли 233 жизни. Герои». Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев «Командир воздушного судна — екатеринбуржец. Он и его команда спасли 233 жизни. Герои».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа в подмосковном аэропорту «Жуковский» самолёт А-321 совершил жёсткую посадку. Воздушное судно следовало в Симферополь, но было вынуждено вернутся назад и приземлиться на поле. По предварительным данным, в двигатель самолета попали птицы, после чего начался пожар. В этот момент на борту лайнера находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, серьезных повреждений никто не получил.

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