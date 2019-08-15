Жуковский, Московская область, , 08:24 — REGNUM

Десять человек пострадали в результате жёсткой посадки самолёта А-321 в Подмосковье. Об этом сообщает телеканал «РенТВ».

Лайнер 15 августа вылетел из подмосковного аэропорта «Жуковский» в Симферополь, но был вынужден вернуться назад из-за попадания птиц в два двигателя. При посадке воздушное судно выехало за пределы ВПП в кукурузное поле.

По первым данным, поступившим после ЧП, пострадавших не было. Затем появились сведения о госпитализации четырёх человек.

Всего на борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.