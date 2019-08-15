Киев, , 08:28 — REGNUM

На Украине из-за непогоды без света остался 151 населённый пункт, сообщили 15 августа в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Без света

«В результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, град и порывы ветра) обесточен 151 населённый пункт в пяти областях, а именно: Черниговская — 61, Львовская — 34, Тернопольская — 25, Черновицкая — 19 и Волынская — 12», — сказано в сообщении.

За сутки на Украине починили 53 крыши, ранее повреждённые ветром. Остаются частично разрушенными 174 крыши в трёх областях Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее дожди и ветер оставили без света 205 населённых пунктов в пяти областях страны.

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