Киев, 15 августа 2019, 08:28 — REGNUM
На Украине из-за непогоды без света остался 151 населённый пункт, сообщили 15 августа в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
За сутки на Украине починили 53 крыши, ранее повреждённые ветром. Остаются частично разрушенными 174 крыши в трёх областях Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее дожди и ветер оставили без света 205 населённых пунктов в пяти областях страны.
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