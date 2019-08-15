Филадельфия, США, , 08:36 — REGNUM

Полиция Филадельфии (штат Пенсильвания) задержала человека, открывшего огонь по правоохранителям в северной части города. Об этом написал представитель пресс-службы городской полиции Эрик Грипп в Twitter.«Подозреваемый под стражей», — отметил Грипп и добавил, что спецназ продолжает операцию в доме.

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Ранее он указал, что все шестеро полицейских, пострадавших при стрельбе, выписаны из больниц. Как сообщало ИА REGNUM, полицейские проводили в районе Найстаун в Филадельфии операцию по задержанию наркоторговцев, однако находившийся в доме человек открыл огонь. В заложниках у стрелка оказались двое полицейских и три гражданских лица, позднее их удалось освободить.

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