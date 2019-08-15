Жуковский, Московская область, , 08:20 — REGNUM

В результате жёсткой посадки, которую в подмосковном Жуковском совершил Airbus А 321 авиакомпании «Уральские авиалинии», по предварительным данным, пострадали десять человек.

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По данным регионального ГУ МЧС, среди получивших травмы — трое детей. В основном у пострадавших ушибы и ссадины.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня утром, 15 августа, самолёт A321, следовавший из Москвы в Симферополь, совершил жёсткую посадку в подмосковном Жуковском.

Причиной аварийной посадки стало загорание двигателя, которое произошло во время взлета из-за попадания птиц. На борту воздушного судна находились 226 человек, включая шестеро детей.

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