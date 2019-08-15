Париж, , 08:19 — REGNUM

Около 280 пожарных боролись с лесным пожаром, который уничтожил около 400 га соснового леса во французском департаменте Од ночью с 14 на 15 августа, сообщает Le Figaro.

Известно, что в качестве меры предосторожности во французской коммуне Монз эвакуировали около 150 человек.

Пожар возник в 16:00 по местному времени в городе Монтират, к юго-востоку от Каркассона. По словам пожарных, огонь продолжал распространяться из-за ветра, который дул со скоростью 30−40 км / ч.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в национальной федерации пожарных Франции предупредили о риске возникновения лесных пожаров на юго-востоке страны.

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