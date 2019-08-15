Екатеринбург, , 08:17 — REGNUM

Самолётом авиакомпании «Уральские авиалинии», который был вынужден совершить жёсткую посадку в Подмосковье, управлял пилот из Екатеринбурга. Об этом сообщает городской информационный портал уральской столицы «Е1».

Самолёт следовал из Москвы в Симферополь.

«15.08.2019 мой новый день рождения. Набрали высоты на самолете и упали в поле. Пилот просто спас все жизни», — написала в социальной сети «ВКонтакте» одна из пассажирок.

Сообщается, что птицы попали в один из двигателей самолёта во время взлёта борта из Жуковского. Затем отказал и второй двигатель, после чего самолёт пришлось экстренно приземлить.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в Подмосковье, в поле недалеко от деревни Рыбаки Раменского городского округа. К счастью, пострадавших нет. Прибывшие на место спасатели эвакуировали 226 человек.

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