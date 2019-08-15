Сидней, Австралия, , 08:36 — REGNUM

Владелец магазина по продаже пончиков на западе Сиднея задержан полицией после того, как предположительно совершил «сексуальные прикосновения» к одной из своих несовершеннолетних сотрудниц. Об этом, как передает Associated Press, сообщили в полиции Нового Южного Уэльса.

В полицию обратилась 15-летняя девушка, которая сообщила о ряде неподобающих инцидентов во время ее работы в компании в Уэтерилл Парке. Она утверждает, что 54-летний мужчина допустил «сексуальное прикосновение» к ней в начале августа, а несколько дней спустя сымитировал «половой акт» и предложил пойти с ним в гостиничный номер.

«В тот же день, как утверждается, он (подозреваемый) попытался показать девушке порнографию на своем мобильном телефоне», — сообщили источники в полиции.

Мужчине, который 15 августа должен предстать перед судом в Фэрфилде (западный пригород Сиднея), предъявлено обвинение в неоднократных сексуальных домогательствах по отношению к несовершеннолетней.