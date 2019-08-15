Жуковский, Московская область, , 08:14 — REGNUM

В два двигателя самолёта A-321 попали птицы, рассказал второй пилот самолёта Георгий Мурзин.

«После взлёта попала птица в двигатель, левый двигатель сразу заглох. Потом и во второй двигатель тоже попала, обороты работали нестабильно, тяги не хватало, высота плавно падала», — цитирует слова пилота «РенТВ».

По словам Мурзина, командир взял управление, и воздушное судно смогло приземлиться в поле.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа A-321 «Уральских авиалиний» совершил жёсткую посадку в аэропорту «Жуковский» в Подмосковье. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.